الأمطار تنعش الأجواء في مدينة كلباء

المصدر: كلباء - عائشة الكعبي

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هطلت أمطار متوسطة على مدينة كلباء، صاحبها رعد وبرق، وساعدت على تلطيف الأجواء وانخفاض درجات الحرارة.

وكانت المدينة قد شهدت منذ ظهر أمس غيوماً كثيفة، مع تراجع ملحوظ لأشعة الشمس وانخفاض في درجات الحرارة، مع هبوب نسائم الهواء الباردة، وزادت كثافتها خلال ساعات العصر وكانت مصحوبة برعد وبرق أدى إلى هطول الأمطار.

ودفعت أمطار الخير الناس للخروج من منازلهم للاستمتاع بالأجواء المنعشة التي عمت المنطقة.

ومن جانبها حذرت شرطة المنطقة الشرقية السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة على الطرق الداخلية والخارجية أثناء هطول الأمطار والتقلبات الجوية، وعدم الاقتراب من أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه، داعية إياهم إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر تجنباً لمفاجآت الطريق، متمنية السلامة للجميع.

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