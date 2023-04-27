تعاون بين «تاكسي دبي» و«بلو ويف أي آي» الكندية

المصدر: (دبي - البيان)

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وقّعت مؤسسة تاكسي دبي، التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، مذكرة تفاهم مع شركة (بلو ويف أي آي) الكندية المتخصصة بالذكاء الاصطناعي في مجال الطاقة المتجددة، بهدف دراسة أفضل السبل والممارسات لتحويل مركبات الأجرة إلى مركبات صديقة للبيئة إلى جانب رفع نسب تشغيل المركبات الكهربائية بأقل تكلفة.

وقع المذكرة عن «مؤسسة تاكسي دبي» منصور رحمه الفلاسي المدير التنفيذي للمؤسسة، فيما وقع عن شركة (بلو ويف أي آي) ديفاشيش باول المدير التنفيذي للشركة.

وقال منصور رحمه الفلاسي: «ينسجم توقيع مذكرة التفاهم مع خطة تحويل مركبات الأجرة في مؤسسة تاكسي دبي بنسبة 100 % إلى مركبات صديقة للبيئة (هجينة وكهربائية وهيدروجينية) بحلول عام 2027، وذلك في إطار استراتيجية المؤسسة لتقديم خدمات نقل مبتكرة ومستدامة وفق أعلى المعايير العالمية».

وأضاف الفلاسي: «تنص المذكرة على توفير مؤسسة تاكسي دبي المعلومات والبيانات اللازمة التي تمكّن شركة (بلو ويف أي آي) من دراسة النموذج الأمثل لتشغيل المركبات الكهربائية، بالإضافة لتشكيل لجنة من الطرفين لمتابعة تحقيق المستهدفات ودراسة مخرجات الأداء، كما يسعى الطرفان إلى دعم جهود الشراكة وإنجاح المبادرات والمشاريع المشتركة بينهما لتحقيق رؤيتهما في التنقل الذكي والمستدام».

وأكد منصور رحمه الفلاسي أن توقيع المذكرة يتماشى أيضاً مع استراتيجية حكومة دبي نحو الاستدامة البيئية الشاملة من خلال تنفيذ مستهدفات التقليل من الانبعاثات الكربونية في قطاع مركبات الأجرة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

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