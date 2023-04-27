«طرق دبي»: 180 ألف رخصة قيادة جديدة خلال 3 أشهر

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن تطبيق التقنيات الرقمية لفحص السائقين مثل «الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والاتصالات المعلوماتية وتقنية قراءة بيانات المركبة والرؤية الحاسوبية» في جميع مركبات الفحص والمسار الذكي أسهم في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها رفع نسبة الشفافية وتخفيض هامش الخطأ في اتخاذ قرار النجاح والرسوب دون تدخل الفاحص من خلال استخدام نظام ذكي، وتعزيز السلامة المرورية من خلال توفير بيانات أخطاء المتعاملين لاستخدامها في عمليات إعادة التدريب وتوفير منصة للمتابعة المباشرة للعمليات والتدخل في حال وجود أخطار محتملة أثناء عملية الفحص، وأصدرت الهيئة منذ بداية العام قرابة 180 ألفاً و662 رخصة قيادة بمختلف فئاتها الثقيلة والخفيفة والدراجات.

نظام مركزي

وأسهم الاعتماد على التقنيات الذكية في توفير نتائج الفحص التفصيلية للطلاب الراسبين واستخدامها في تطوير دورات تدريبية مخصصة لكل طالب تركز على تحسين نقاط الضعف في القيادة، والمساهمة في الاستدامة البيئية ودعم استراتيجية المعاملات اللاورقية من خلال توفير نسخة رقمية من نتائج الفحص، والمساهمة في ارتفاع نسبة النجاح لفحص الطريق، وزيادة كفاءة عمليات الفحص من خلال التشغيل الآلي المتناغم لمجموعة من المركبات الذكية، وتحسين عوامل الأمان باستخدام عدة تقنيات تسمح بتجنب أضرار الحوادث، وتفعيل نظام مركزي متكامل لإدارة التحكم في كل الساحات الذكية عن بُعد من خلال مركز عمليات لإدارة ترخيص السائقين.

وقال سلطان الأكرف، مدير إدارة ترخيص السائقين في مؤسسة الترخيص في الهيئة، إن هناك 10 معاهد رئيسية و22 فرعاً للتدريب على القيادة في إمارة دبي، و400 مركز فحص نظر معتمد، وأخيراً دشنت الهيئة خدمة تجديد رُخص قيادة المركبات في مطار دبي الدولي «1» وتحديداً في صالة «المغادرون»، بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال التعاون مع الوكلاء الموثوقين للهيئة في إطار تحقيق الغاية الاستراتيجية «إسعاد الناس» وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

السن القانونية

وأوضح أنه يمكن التقدم بطلب للحصول على رخصة القيادة عبر عدد من القنوات والمنافذ منها موقع الهيئة الإلكتروني والأكشاك الذكية ومراكز البصريات، مشيراً إلى أنه يشترط للحصول على رخص القيادة أن يكون مقدم طلب الترخيص لإحدى المركبات التي حددها قانون السير والمرور قد أتم السن القانونية المحدد لفئة الرخصة المطلوبة 18 سنة مثلاً للمركبة الخفيفة و17 سنة للدراجة النارية و20 سنة للمركبة الثقيلة و21 سنة للحافلات، وأن يرفق بالطلب تقريراً طبياً، من طبيب حكومي، أو طبيب توافق عليه سلطة الترخيص يثبت لياقته الطبية لقيادة مركبة ميكانيكية، مع جواز ذلك في حالة ارتداء نظارة طبية أو وضع عدسة لاصقة تصحح النظر بما يجعله مطابقاً لمتطلبات اللياقة الطبية.

وأشار إلى أنه بعد استيفاء الاشتراطات الأساسية يتوجب على طالب الرخصة أن يحقق متطلبات التدريب ويجتاز فحص القيادة الذي تنظمه اللوائح والقرارات المعتمدة لدى سلطة الترخيص لفئات السائقين الذين يحصلون على الرخصة بموجب تدريب وفحص، علماً بأن هناك فئات من السائقين يحصلون على الرخصة بموجب فحص مباشر وفئة أخرى تحصل على الرخصة بموجب استبدال وفقاً للاتفاقيات التي تجمع الدولة مع بعض الدول.

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