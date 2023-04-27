نيابة دبي تكرّم الفائزين في مسابقة القرآن

المصدر: دبي- البيان

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كرمت النيابة العامة بدبي موظفيها الفائزين في مسابقة القرآن الكريم في دورتها التاسعة والتي نظمتها بالتعاون مع مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم، تحت شعار «ورتل القرآن ترتيلا».

وسلم المستشار عبدالله كليب الطنيجي المحامي العام الأول، رئيس النيابة المدنية، شهادات التكريم للفائزين والمحكمين في مسابقة القرآن الكريم، حيث ‏حصلت على المركز الأول والثاني عن فئة النساء بالترتيب أحلام العامري ومريم الكندي. ‏وحصل على المركز الأول في فئة الرجال جمال الشرفاء والمركز الثاني محمود محمد ‏فيما حصل على المركز الثالث مناصفة محمد درويش الشحي ومحمد هارون المازمي.

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