«جمارك دبي»: 112 حالة نزاع ملكية فكرية خلال الربع الأول

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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كشفت «جمارك دبي» عن تقدم كبير في مكافحة البضائع المقلدة وحماية حقوق الملكية الفكرية، بالشراكة والتعاون البناء مع جهات إنفاذ القانون، لافتة إلى بلوغ عدد حالات نزاع الملكية الفكرية في الربع الأول من العام الجاري نحو 112 حالة، شملت نحو 10 ملايين قطعة من البضائع المقلدة بقيمة إجمالية بلغت 29 مليون درهم.

وكانت عدد حالات نزاع الملكية الفكرية التي تعاملت معها الدائرة في عام 2022 بلغت نحو 388 حالة، شملت نحو 15 مليون قطعة من البضائع المقلدة بقيمة إجمالية بلغت 110 ملايين درهم.

وأكد أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، التزام الدائرة بالحفاظ على البيئة في التعامل مع البضائع المقلدة التي يتم ضبطها؛ حيث قامت الدائرة في عام 2022 بتنظيم 93 عملية لإعادة التدوير، شملت 173 ألف قطعة من البضائع المقلدة، وفي الربع الأول من عام 2023 تم تنظيم 24 عملية لإعادة التدوير، شملت 44 ألف قطعة من البضائع المقلدة.

جاء ذلك خلال الاحتفال السنوي لجمارك دبي باليوم العالمي للملكية الفكرية لعام 2023، الذي جاء تحت شعار: «المرأة والملكية الفكرية:

تسريع الابتكار والإبداع»، الذي أقامته في دبي، وكرمت خلاله الدكتورة ميثاء بوحميد، المدير العام لنادي دبي للصحافة، تقديراً لدورها الحيوي، وتسليط الضوء على إنجازات دبي من خلال وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة، وعبر مختلف منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

كما كرمت علياء الشملان لدورها الكبير في نجاح مبادرة «فرجان دبي»، التي هدفت لبناء علاقة مستدامة بين الجيران في أحياء وفرجان إمارة دبي من خلال ربطهم مع بعضهم بعضاً عبر منصة إلكترونية واحدة في تطبيق إنستغرام، يتم تسليط الضوء عبرها على الشخصيات الناجحة والمبدعة في كل فريج.

وقال أحمد محبوب مصبح: إن شعار احتفال جمارك دبي باليوم العالمي للملكية الفكرية 2023 الذي اختارته المنظمة العالمية للملكية الفكرية يعبر عن مدى أهمية دور المرأة في تعزيز الابتكار والإبداع بكل المجالات، إذ إنها تعمل مع الرجل جنباً إلى جنب لتطوير الاقتصاد والمجتمع، وتسهم إسهاماً فاعلاً في تقدم العمل الجمركي.

وتعد جمارك دبي من الجهات الجمركية الرائدة على المستوى العالمي في دعم دور المرأة بتطوير العمل الجمركي، وأطلقت جائزة المرأة الجمركية الرائدة «الثُريا»، واستطاعت الدائرة أن تصل إلى قائمة الخمسة الكبار خليجياً لأفضل بيئة عمل للمرأة.

أهمية

وذكر أن حماية حقوق الملكية الفكرية تكتسب أهمية مضاعفة مع تصاعد قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، التي بلغت قيمتها في عام 2022 نحو 2.2 تريليون درهم بنمو نسبته 17 % مقارنة مع عام 2021، ووصول عدد المسافرين عبر مطارات الدولة في العام الماضي إلى 101 مليون مسافر، ما يدفع الدائرة لمواكبة هذه الزيادة السريعة في قيمة التجارة وأعداد المسافرين بتطوير الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية المقدمة لتيسير حركة التجارة والسفر، من أجل المساهمة بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على مضاعفة إجمالي قيمة تجارة دبي الخارجية لتصل إلى 25.6 تريليون درهم للسلع والخدمات، وإضافة 400 مدينة جديدة إلى خريطة التجارة الخارجية بحلول عام 2033.

وأكد أن حماية حقوق الملكية الفكرية تعد من المرتكزات الأساسية لتعزيز القدرة التنافسية للدولة وتمكينها من جذب واستقطاب المزيد من التجارة عبر تمكين التجار والمستثمرين من المحافظة على مكتسباتهم وحمايتها من المنافسة غير المشروعة للبضائع المقلدة، وقامت الدائرة في العام الماضي بتنظيم 44 مبادرة توعوية للتعريف بمخاطر وأضرار البضائع المقلدة، شارك فيها ما يزيد على 10 آلاف مشارك.

كما تم تقييد 350 علامة تجارية و160 وكالة تجارية، وفي الربع الأول من العام الحالي تم تقييد 91 علامة تجارية و86 وكالة تجارية، كما نظمت 24 مبادرة توعوية، وجرى إطلاق جائزة جمارك دبي للملكية الفكرية في المدارس والجامعات لعام 2023، والتي يسعدنا أن نكرم اليوم الفائزين فيها.

جهود

من جهتها، أعربت ميثاء بوحميد، مدير نادي دبي للصحافة، عن شكرها لجمارك دبي على جهودها المتواصلة بتعزيز الوعي الاجتماعي بحقوق الملكية الفكرية لحماية المجتمع والاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز الابتكار القائم عليها.

وأكدت حرص نادي دبي للصحافة على تمكين منظومة حيوية للملكية الفكرية الإعلامية محلياً وعالمياً، وفق ركائز تعمل على تحقيق التميز في عمليات الملكية الفكرية وتطوير فرص احترامها، والتي من شأنها أن تسهم في دعم المجتمع المعرفي، ودعم الابتكار والإبداع، وتوفير بيئة إعلامية محفزة تحمي هذا النتاج البشري الإبداعي، ورفع الوعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية بين المجتمع الإعلامي العربي.

وأوضحت أن الإمارات قدّمت للعالم صورة مضيئة للمرأة الإماراتية، التي تم تمكينها ودعمها من خلال رؤية القيادة الحكيمة، إذ تمثّل المرأة الإماراتية شريكاً وطنياً فاعلاً في مسيرة الدولة وتطلعاتها المستقبلية، ومكوناً مهماً في ثروة الدولة البشرية.

وتابعت: إن الدولة تولي أهمية كبيرة لقضايا تمكين النساء في المنطقة العربية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى سعيها لتضافر الجهود نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في إطار تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وذلك من خلال تبني العديد من المبادرات والقرارات، مفيدة بأن احترام حقوق الملكية الفكرية هو انعكاس لتطلعاتنا إلى مستقبل أفضل قائم على الإبداع والابتكار.

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