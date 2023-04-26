قرقاش: الإمارات ماضية في مشروعها النهضوي والحضاري والعلمي

المصدر: البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات ماضية في مشروعها النهضوي والحضاري والعلمي الذي يسير في الاتجاه الصحيح بفضل الرؤية الواثقة والعمل الجاد والإصرار على بلوغ الأهداف.

وقال معاليه عبر تويتر: "الإمارات ماضية في مشروعها النهضوي والحضاري والعلمي الذي يسير في الاتجاه الصحيح بفضل الرؤية الواثقة والعمل الجاد والإصرار على بلوغ الأهداف، ومن الطبيعي مواجهة بعض التحديات التي لن تزيدنا إلا تصميماً وترسيخاً لإرادة التفوق والنجاح، ويبقى طموحنا حدوده عنان السماء وعزيمتنا لن تلين".

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