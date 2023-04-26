رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين في وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، برقيتي تعزية مماثلتين الى خادم الحرمين الشريفين.

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