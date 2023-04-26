حمدان بن محمد: نلنا شرف رفع طموحاتنا ليكون سقفها الفضاء وكواكبه ونجومه

المصدر: البيان

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أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وجه بالبدء فوراً في تطوير راشد 2 .

وأكد سموه أن "أكبر مخاطرة ألا تخاطر" كما يقول من يحمل اسمه مركز الفضاء "الشيخ محمد بن راشد".. وطبيعة قطاع الفضاء وجود نسبة مخاطرة عالية .. ونحن نقبل ذلك..

وأضاف سموه: وجهنا محمد بن راشد بالبدء فوراً في تطوير راشد 2 ... مركبة جديدة...لمحاولة جديدة للوصول للقمر بإذن الله.

وقال سموه عبر تويتر: "أكبر مخاطرة ألا تخاطر" كما يقول من يحمل اسمه مركز الفضاء "الشيخ محمد بن راشد".. وطبيعة قطاع الفضاء وجود نسبة مخاطرة عالية .. ونحن نقبل ذلك..

لقد نلنا شرف محاولة الوصول لنقطة جديدة في تاريخ دولة الإمارات... ونلنا شرف رفع طموحاتنا ليكون سقفها الفضاء وكواكبه ونجومه..

ووجهنا محمد بن راشد بالبدء فوراً في تطوير راشد 2 ... مركبة جديدة...لمحاولة جديدة للوصول للقمر بإذن الله.



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