محمد بن راشد: من اليوم سيبدأ العمل على راشد2 .. لمحاولة جديدة للوصول للقمر

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات نجحت في رفع سقف طموحاتها للوصول للقمر ، مشيرا سموه إلى انه من اليوم سيبدأ العمل على راشد2 وهو مستكشف جديد لمحاولة جديدة للوصول للقمر .

وقال سموه في حسابه على تويتر" لم تنجح مهمة المركبة التي تحمل المستكشف راشد بالهبوط على سطح القمر ..ولكن نجحنا في رفع سقف طموحاتنا للوصول للقمر ..ونجحنا في صنع فريق من شبابنا وبناتنا قادرين على إدارة مشاريع فضاء متقدمة ..ونجحنا في بناء قطاع فضائي من الصفر خلال 10 سنوات "..



وأضاف سموه " اليوم المستكشف راشد 1 على سطح القمر يحمل علم الإمارات .. ليشكل أكبر دليل على شجاعتنا .. وتفكيرنا خارج الصندوق .. ومحاولتنا الوصول للقمر …من اليوم سيبدأ العمل على راشد2 .. مستكشف جديد .. لمحاولة جديدة للوصول للقمر ".



وتابع سموه " نحن دولة تأسست على الطموح .. نحن دولة لم تتوقف منذ 2 ديسمبر 1971… ولن تتوقف.. ولن تلتفت .. ولن تضع أهدافاً صغيرة لنفسها .. القادم أجمل وأعظم وأكثر جرأة بإذن الله".

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