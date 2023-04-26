سالم حميد المري: "المستكشف راشد" مجرد بداية لمسيرة واعدة
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أكد سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، أن مهمة "المستكشف راشد" مجرد بداية لمسيرة واعدة.. وقال في معرض تصريحه بشأن المهمة: "طورنا خلال تلك المسيرة أول مستكشف إماراتي وعربي، واكتسبنا معارف جديدة".
ووجه المري شكره لطواقم مركز محمد بن راشد للفضاء وللشركاء في "آي سبيس" قائلاً: "شكرًا لزملائي في مركز محمد بن راشد للفضاء الذين عملوا ليلًا ونهارًا على تطوير المستكشف راشد.. وشكرًا لشركائنا في "آي سبيس" على جهودهم الكبيرة".
وأضاف: "التحديات والصعوبات حاضرة دائمًا في مهمات الفضاء وخصوصًا مهمات الهبوط على القمر.. ومن خلال خوض المهمات الصعبة نتعلم ونتقدم.. تعلمنا من قادتنا أن نواصل الاجتهاد حتى نحقق أهدافنا.. ومنهم تعلمنا أن لا شيء مستحيل".