سالم حميد المري: "المستكشف راشد" مجرد بداية لمسيرة واعدة

المصدر: البيان

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أكد سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، أن مهمة "المستكشف راشد" مجرد بداية لمسيرة واعدة.. وقال في معرض تصريحه بشأن المهمة: "طورنا خلال تلك المسيرة أول مستكشف إماراتي وعربي، واكتسبنا معارف جديدة".

ووجه المري شكره لطواقم مركز محمد بن راشد للفضاء وللشركاء في "آي سبيس" قائلاً: "‏شكرًا لزملائي في مركز محمد بن راشد للفضاء الذين عملوا ليلًا ونهارًا على تطوير المستكشف راشد.. وشكرًا لشركائنا في "آي سبيس" على جهودهم الكبيرة".

‏وأضاف: "التحديات والصعوبات حاضرة دائمًا في مهمات الفضاء وخصوصًا مهمات الهبوط على القمر.. ومن خلال خوض المهمات الصعبة نتعلم ونتقدم.. ‏تعلمنا من قادتنا أن نواصل الاجتهاد حتى نحقق أهدافنا.. ومنهم تعلمنا أن لا شيء مستحيل".

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