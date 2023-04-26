قرقاش يبحث علاقات التعاون مع مسؤول ألماني

المصدر: وام

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التقى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة اليوم مع ينس بلوتنر مستشار شؤون السياسة الخارجية والأمنية لدى المستشار الألماني أولاف شولتس. وجرى استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين في ظل شراكتهما الاستراتيجية.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حولها.

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