سلطان القاسمي يعتمد 297 وظيفة في كادر هيئة الشارقة للدفاع المدني

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة هيئة الشارقة للدفاع المدني بتوفير 297 وظيفة على كادر الهيئة لمواطني الشارقة .

أعلن ذلك العقيد سامي النقبي مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني ظهر اليوم عبر مداخلة في برنامج الخط المباشر من اذاعة الشارقة، والذي أكد خلالها أن ذلك التوجيه سيدعم الخدمات التي تقدمها هيئة الشارقة للدفاع المدني من خلال الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين وتوفير اقصى درجات الأمن والأمان لهم .

توزيع

وأضاف أن ذلك العدد من الوظائف سيتم توزيعه على مختلف الوظائف ، منها وظائف مهندسين متخصصين في علم الوقاية من الحريق ومهندسي المواد الكيماوية ومهندسي العمارة ، وكذلك المهندسين المتخصصين في تخصص الكهرباء والميكانيكا ، لأن هناك معدات تتطلب تخصصات معينة ، لافتاً الى أن من ذلك العدد سيتم تعيين عسكريين ، منهم اطفائيون – خصوصاً – في مراكز الاطفاء الجديدة ، علماً بأن هناك مركزين جديدين للإطفاء خلال العام الجاري ، اضافة الى تعيين عسكريين لدعم بعض النقاط في المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى .

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