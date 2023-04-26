بيان دولة الإمارات في مجلس الأمن بشأن الوضع في السودان

المصدر: البيان

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أكدت دولة الإمارات خلال اجتماع مجلس الأمن اليوم بشأن السودان، على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية. وذلك خلال كلمة السفيرة لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن الدولي.

وأشادت دولة الإمارات بتفاني القادة الإقليميين في تخفيف حدة هذه الأزمة، بما شمل الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وجامعة الدول العربية، والممثل الخاص للأمين العام للسودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية.

وأدانت الإمارات الإجراءات التي أودت بحياة المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية والدبلوماسيين، وجددت دعمها لخفض التصعيد وتعزيز الحوار وتكثيف الجهود الإنسانية في السودان.

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