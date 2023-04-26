«شؤون الوطني» تحصل على 6 من شهادات المعيار الدولي «آيزو»

المصدر: دبي - البيان

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حصلت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على 6 شهادات دولية «آيزو»، في عدد من المجالات المختلفة، تأتي نتيجة لحرص الوزارة على تعزيز أدوات العمل والارتقاء ببيئته، ضمن منظومة تدعم وتشجع ثقافة الإبداع والتميز والابتكار.

وأكد طارق لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أن حصول الوزارة على الاعتمادات يأتي نتيجة لجهود فرق عمل الوزارة التي تحرص على مواصلة العمل وفق أفضل المعايير، وبما يواكب توجهات قيادة دولة الإمارات التي تؤكد أهمية الابتكار في الأداء لمواصلة الإنجازات وتحقيق أفضل النتائج في المؤشرات العالمية.

وتمكنت الوزارة من الحصول أخيراً على شهادة المعيار الدولي لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، كما حصلت الوزارة على شهادة الاعتماد الدولي في مجال الحوكمة المؤسسية.

وحصدت الوزارة كذلك شهادة آيزو في مجال نظام الأمن والمرونة المؤسسية، وحازت شهادة المطابقة للمواصفة العالمية آيزو إدارة استمرار الأعمال، كما تمكنت من الحصول على شهادة آيزو في نظام إدارة الأخطار.

وتعد شهادة إدارة الكفاءات وتنمية الأفراد التي حصلت عليها الوزارة إحدى مواصفات سلسلة آيزو العالمية.

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