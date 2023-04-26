43.7 مليوناً إنفاق «بيت الخير» على حملتها الرمضانية

المصدر: دبي - رامي عايش

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كشفت جمعية بيت الخير عن حصاد حملتها الرمضانية «حتى تنفقوا مما تحبون» التي بدأت قبل ثلاثة شهور وانتهت بعيد الفطر، مؤكدة نجاحها في تحقيق الأهداف المرسومة لها قبيل إطلاقها لإسعاد الأسر المتعففة وبقية الشرائح المستفيدة من عطائها الخيري.

وأعلنت الجمعية أمس عن إنفاقها 43.7 مليون درهم خلال مدة الحملة، استفادت حوالي 16 ألف أسرة وحالة تستحق الدعم والمساعدة، بالإضافة إلى 750 ألف صائم.

وأكد عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية، أن بيت الخير ركزت بشكل خاص على تنفيذ مشاريع الدعم الرمضانية، حيث أنفقت 5 ملايين و215 ألف درهم على مشروع المير الرمضاني، الذي استفادت منه 4279 أسرة مواطنة من ذوي الدخل المحدود، من خلال توزيع قسائم شرائية لكل أسرة مستفيدة، مما سمح لها بشراء احتياجاتها الغذائية خلال الشهر الفضيل من الجمعيات والمولات المعتمدة.

وبين العوضي أن مشروع «إفطار صائم»، نجح هذا العام في توزيع 750 ألف وجبة إفطار على الصائمين في سكنات العمال وعبر مفاطر رمضان التي أقامتها الجمعية في عدة مساجد ومحطات إفطار في دبي وبعض الإمارات الشمالية، بقيمة 6 ملايين و750 ألف درهم، إلى جانب توزيع زكاة الفطر على 715 أسرة بإجمالي مليون و562 ألف درهم.

ونوه العوضي بأن مشاريع «بيت الخير» الرئيسية استمرت في عطائها خلال الحملة كالمعتاد، فأنفقت الجمعية على الأسر المسجلة، مساعدات نقدية شهرية بقيمة 5 ملايين و211 ألف درهم، استفادت منها 898 أسرة، بالإضافة لمساعدات غذائية شهرية بقيمة 197500 درهم لتعزيز معاش 42 أسرة.

وبين أن الجمعية قدمت مساعدات طارئة خلال أشهر الحملة - وبشكل خاص في رمضان بقيمة 23 مليوناً و773 ألف درهم، ذهبت لأكثر الناس كرباً وحاجة، استفادت منها 5659 أسرة وحالة، فيما أنفقت الجمعية لرفع الدين عن الغارمين مبلغ 988 ألف درهم وساهمت في إطلاق سراح 17 سجيناً مواطناً.

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