أطباء لـ«البيان »: الإمارات رائدة في مكافحة انتشار الملاريا

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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أكد نخبة من الأطباء المتخصصين في حديثهم لـ«البيان» تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الملاريا الذي يأتي تحت شعار «حان الوقت للقضاء على الملاريا: الاستثمار والابتكار والتنفيذ»، الجهود الاستثنائية التي تبذلها الدولة في مواجهة ومكافحة مرض الملاريا على المستويين المحلي والعالمي، مشيدين في الوقت ذاته بحرص ودعم القيادة الرشيدة ومتابعتها الحثيثة والمستمرة لتسريع وتيرة مواجهة المرض عالمياً.

وفي هذا الإطار قال الدكتور عادل سعيد سجواني أخصائي طب أسرة: سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من النجاحات والإنجازات في مكافحة مرض الملاريا.. مشيداً بجهود الدولة في مكافحة الأمراض السارية عموماً والوقاية منها بإطلاق العديد من التدابير والإجراءات.

ومن جانبه أوضح الدكتور منصور أنور حبيب استشاري طب الأسرة والصحة المهنية أن الجهات المعنية في الدولة وفي مقدمتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع تحرص على اتباع استراتيجية فعالة في تحصين المجتمع من الأمراض السارية والمعدية عبر كفاءة النظام الصحي الوقائي.

وأشار الدكتور عبدالله الحربي استشاري أمراض باطنية وقلب إلى أن إحياء اليوم العالمي لمكافحة الملاريا يهدف إلى التوعية بأهمية الوقاية كاستراتيجية أساسية للحد من انتشار مرض الملاريا، وذلك دعماً لجهود منظمة الصحة العالمية الرامية إلى تحسين فرص حصول الأشخاص على وسائل الوقاية من الأمراض المهددة للحياة.

تقديم الدعم

وبدوره قال الدكتور سالم اليماحي، استشاري طب الأسرة وصحة المجتمع: إن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تتأخر أو حتى تتردد في تقديم العون والدعم لمكافحة ومواجهة مرض الملاريا.

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