«الموارد البشرية» برأس الخيمة تنال 5 شهادات ملكية فكرية

المصدر: (رأس الخيمة – البيان)

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كشفت دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، عن إضافة إنجاز جديد إلى سجلها الابتكاري، بحصولها على 5 شهادات ملكية فكرية عن خمسة أنظمة ونماذج عمل ريادية ومبتكرة، تم تطبيقها بهدف تحسين آليات وممارسات منظومة إدارة رأس المال البشري، ومواكبة التوجهات المحلية والوطنية والعالمية فيما يخص الاستباقية والمرونة والجاهزية للمستقبل، وبما يُمكنها من تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في تعزيز ثقافة الأداء العالي وإيجاد بيئة عمل داعمة للإبداع والتميز.

وأوضح الدكتور محمد عبداللطيف خليفة مدير عام دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، أن توثيق الملكية الفكرية لهذه الأنظمة يساعد على تعزيز الثقة والشفافية في النظام الابتكاري، ويشجع على حسن الاستفادة من القدرات الابداعية للموظفين والارتقاء بتجربة المتعاملين بتقديم قيمة نوعية وتعزيز جودة الحياة الوظيفية.

وأشار إلى أن الدائرة بادرت بتقديم طلبات تسجيل أنظمتها المستحدثة بشكل رسمي وموثق لدى وزارة الاقتصاد من أجل تتويج ما وصلت إليه من إنجازات، لما له من أهمية في حفظ حقوق الابتكار الفكري للدائرة بشكل قانوني باعتبارها مرجعية لمختلف الجهات للاستفادة منها في عمليات التطوير المؤسسي.

وتضمنت الأنظمة المُسجلة ما يلي: نظام تصحيح الطاقة الإنتاجية الذي يعمل على تحسين استثمار الطاقة الإنتاجية الفائضة وإعادة توجيهها لدعم العمليات الحكومية، ونظام العمل عن بعد الذي يعد أحد أنماط العمل الذي يتم من خلاله إنجاز المهام والتكليفات الوظيفية من أي مكان خارج مقر العمل، ونظام التشارك الوظيفي الذي يعد أحد أنواع البدائل الوظيفية المرنة، الذي يتم من خلاله تقسيم وظيفة كاملة إلى وظيفتين جزئيتين بما يدعم جهود الاستقطاب وتطوير مهارات وقدرات المواهب البشرية.

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