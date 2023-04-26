محمد الشرقي يطلع على برامج أكاديمية الفجيرة للفنون

المصدر: الفجيرة - وام

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ترأس سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الاجتماع الثاني للعام 2023 لمجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة.

واطلع سموه خلال الاجتماع على برامج الأكاديمية التدريسية ومستجدات تطويرها، والنشاطات الفنية والإبداعية والمشاريع الحالية والمستقبلية التي تعمل عليها الأكاديمية وتستهدف الفنانين والمهتمين بمجال الفنون بأنواعها.

وأكّد سموه أهمية مواكبة متطلبات الحداثة وتحولات العصر، وتمثيل القيم الإنسانية المشتركة وجذورها عبر مختلف الأشكال التعبيرية للفنون.

وأشار سموه إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لقطاع الفنون في الإمارة، وتوجيهات سموه بإبراز التقاليد الفنية والإرث الثقافي لدولة الإمارات ونقلها إلى العالمية.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعلي عبيد مدير أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة.

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