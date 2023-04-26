دبي تستضيف المؤتمر الدولي لجراحة المفاصل في الشرق الأوسط 28 الجاري

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

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تستضيف دبي فعاليات الدورة العاشرة من المؤتمر الدولي لجراحة المفاصل في الشرق الأوسط 2023ICJR -30، خلال الفترة من 28 - 30 أبريل الجاري في فندق جميرا أبراج الإمارات، بحضور 1000 من الجراحين العالميين في مجال زراعة المفاصل من أكثر من 25 دولة.

وأكد الدكتور سميح الطرابيشي، الرئيس الفخري للمؤتمر الدولي لجراحة المفاصل في الشرق الأوسط (ICJR ME) استشاري جراحة وتبديل المفاصل، أهمية هذا الحدث العالمي خاصة أنه سيجمع متحدثين بارزين وجراحي عظام ومدربّين وممرضين وممرضات وطلبة الطب من مختلف دول العالم، وسيتم تقديم حلقات نقاشية وأوراق بحثية وتقارير تتناول التقنيات الجراحية الحديثة والمستجدات المتعلقة بجراحات الكتف والورك والركبة والكاحل والجراحات الرياضية، بالإضافة إلى توفير جلسات تفاعلية مع الخبراء والمختصين.

تطورات

وأشار إلى أن الدورة الحالية من المؤتمر ستركز على التطورات التكنولوجية والتعريف بالتقنيات الحديثة في مجال جراحة المفاصل مثل تصميم المفاصل واستخدام الطابعة ثلاثية الأبعاد والابتكار في جراحات الروبوت الآلي، وسيتم عرض حالات صعبة لمناقشتها، إضافة إلى ندوات وورش عمل لتدريب الأطباء على أفضل الطرق لتبديل المفاصل، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات العالمية في الطب الرياضي والكاحل وإعادة زرع المفاصل طبقاً للمواصفات المطلوبة لكل منطقة، لافتاً إلى أن تشريح المريض الآسيوي يختلف عن المريض الغربي أو الأوربي، وبالتالي لا بدّ من تصميم أشياء خاصة للمريض الشرق أوسطي تتلاءم مع بيئة خاصة من ناحية تصميم ومقاييس الركبة وزوايا الركبة لتتماشى مع ما يخدم المريض العربي مثل الجلوس على الأرض والصلاة. ويهدف المؤتمر لإيجاد منصة تجمع نخبة من الأطباء والمختصين في جراحة المفاصل من مختلف أنحاء العالم تحت سقف واحد لمناقشة التطورات والتقنيات العصرية في علاج أمراض العظام.

تدريب

بدوره، قال الدكتور محمد معاذ عدي رئيس قسم جراحة العظام في مدينة الشيخ شخبوط الطبية رئيس المؤتمر: إن المؤتمر سيقدم العديد من ورش العمل التي ستتم على جثث بشرية تم إحضارها خصيصاً من الولايات المتحدة لتدريب الأطباء منها ورشة عمل حول عمليات جراحة الكتف والورك وتبديل مفاصل الركب وكذلك استخدام الروبوت الآلي في عمليات، وأسهل وأبسط عمليات تبديل الورك بعد أخذ قياسات المريض عن طريق التصوير الطبقي المحوري، كما سيقدم المؤتمر هذا العام أوراقاً بحثية وملصقات علمية، إضافة إلى عرض عمليات جراحية عبر الفيديو من قبل خبراء لتقديم النصائح المتعلقة بجراحات العظام، إضافة إلى جلسة اسأل الخبراء، وبرنامج تمريضي لمدة يوم كامل.

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