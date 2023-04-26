إنجاز محطة تحلية المياه بأم القيوين بسعة 150 مليون جالون يومياً

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

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أكد المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء لـ«البيان»، أنه تم الانتهاء من جميع مراحل إنشاء محطة تحلية المياه الجديدة بأم القيوين، وبدأت في العمل بكامل سعتها الإنتاجية والبالغة 150 مليون جالون يومياً، منذ شهر أغسطس من العام الماضي 2022، كما أن المحطة مصممة وفق أعلى المعايير العالمية، كما أن من شأنها تحقيق الأمن المائي في الدولة.

وأضاف أن محطة تحلية المياه بأم القيوين تعد من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تترجم رؤية القيادة بشأن تحقيق الأمن المائي في الإمارات، وذلك بالنظر إلى دورها في استدامة إمدادات المياه العذبة وخفض مؤشر ندرة المياه.

وأوضح لـ «البيان»، أن إنتاج محطة تحلية المياه الجديدة بأم القيوين، يخضع لبرنامج توزيع يضم جميع المناطق التي تقدم الشركة خدماتها فيها، وتعتمد آلية التوزيع وفق هذا البرنامج على عدد من العوامل التي يتم من خلالها تحديد الكمية المخصصة لكل منطقة، مثل حجم الطلب الحالي، ونتائج دراسات وتحليل توقعات الطلب المستقبلية على المياه.

وقال آل علي: إن المياه المنتجة من المحطة يتم إدارتها من خلال منظومة متكاملة تبدأ من محطات الضخ الرئيسية، مروراً بخطوط النقل، إلى مراكز التخزين الاستراتيجية، ومنها إلى شبكات التوزيع، وصولاً إلى المستهلك النهائي، لافتاً إلى أن إدارة هذه المنظومة برمتها تجري من خلال أنظمة التحكم في التدفقات والضغوط.

وأكد حرص الشركة تطبيق الإجراءات القياسية الآمنة لضمان جودة المياه الموزعة على المستهلكين، بما يتوافق مع مواصفات ومعايير المياه الصالحة للشرب والصادرة من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO)، مثل التعقيم الدوري للخطوط والخزانات، واختبارات القياس الدورية والعشوائية.

وأضاف أن خزانات المياه التابعة لـ «الاتحاد للماء والكهرباء» صممت لعمر افتراضي يصل إلى 60 عاماً ومن نوعيات تتطلب صيانة منخفضة ومتباعدة زمنياً خلال فترة التشغيل، وهي خزانات صديقة للبيئة وتتواءم مع أفضل المواصفات والمعايير العالمية المتعلقة بهذا المجال، كما أن عملية تعقيم خزانات المياه تتم بصفة دورية من خلال الغسيل بالضغط، ولا تؤثر عملية التعقيم تلك على كمية الإنتاج أو جودة المياه، حيث يتم إخراج الخزان المراد تعقيمه من الخدمة مؤقتاً حتى يتم الانتهاء من عملية تعقيمه، قبل أن يتم إعادته إلى الخدمة فوراً عقب تحليل عينة والتأكد من نتائجها.

آليات

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء أن المحطة تعد من أهم المشروعات التي من شأنها تحقيق الأمن المائي في الدولة وتحقيق مستهدفات استراتيجيته الوطنية، كما أنها مصممة وفق أعلى المعايير العالمية الخاصة بهذا المجال، وتعتمد على أحدث آليات ومعدات التشغيل مثل المحركات الكهربائية المزودة بتقنية Variable Frequency Drive لتقليل استهلاك الطاقة المستخدمة في الإنتاج، كما تقام المحطة على مساحة تقدر بـ250 ألف متر مربع، في حين تبلغ إجمالي تكلفتها نحو 2.2 مليار درهم، وستخدم كافة المناطق التي تشرف عليها «الاتحاد للماء والكهرباء».

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