تعاون بين «كهرباء دبي» و«هيئة الطرق» لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر

المصدر: دبي - البيان

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وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي اتفاقية رعاية مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تكون بموجبها الأخيرة الراعي البلاتيني للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تنظمها المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر وهيئة كهرباء ومياه دبي والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، وذلك لثلاث دورات من 2023 إلى 2025.

وقّع الاتفاقية معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، ومعالي مطر الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: «تُشكل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جزءاً من مساهمات دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الجهود المشتركة للمجتمع الدولي لإطلاق مبادرات مستدامة لتسهيل تحول العالم نحو نموذج الاقتصاد الأخضر، وتؤدي دوراً جوهرياً في دعم جهود دولة الإمارات المتميزة في مجال العمل المناخي والتزامها الراسخ بالاستدامة ودعمها الحثيث لقضايا الطاقة وتغير المناخ وتطوير حلول مستدامة للتحديات البيئية، كما تعكس القمة جهود الدولة ودورها الريادي في الجمع بين النمو الاقتصادي وضمان الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية واستشراف مستقبل أفضل للبشرية جمعاء، حيث توفر منصة استراتيجية لتطوير خطط فعالة واستباقية لمواجهة التغير المناخي وتعزيز التعاون الدولي وتجاوز التحديات والمخاطر التي يفرضها التغير المناخي».

جهود

وأوضح أن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر نجحت، منذ إطلاقها عام 2014، في حشد الجهود العالمية لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ووفرت منصة استراتيجية لدعم التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز التنمية المستدامة والاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر وتشجيع تبني سياسات وخطط ومبادرات فعالة في هذا الشأن ومناقشة قضايا ملحّة، على رأسها التغير المناخي والاحتباس الحراري، ومواءمة سياسات الطاقة لأهداف التنمية المستدامة، والاستفادة من الفرص المتاحة لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

من جهته، أكد معالي مطر الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي تعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أسهمت في تعزيز المكانة العالمية التي حققتها دولة الإمارات في دعمها قضايا الطاقة والتغير المناخي وتفعيل وابتكار حلول مستدامة للقضايا والتحديات، وخاصة في مجالي البيئة والطاقة، والتي تهدف لبناء مستقبل أكثر رخاءً وازدهاراً لتعزيز جودة الحياة للجميع.

وقال معالي مطر الطاير: «يسعدنا رعاية هذا الحدث العالمي، الذي تنظمه المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، في دوراته الثلاث المقبلة (2023 إلى 2025)، وذلك انطلاقاً من حرص هيئة الطرق والمواصلات على دعم الجهود الرامية لترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للريادة في مجالات الاستدامة والاقتصاد الأخضر، والتي أثمرت عن خريطة طريق تسهم في «صفرية الانبعاثات» بحلول 2050 بمحاورها المتعلقة بالتنقل الأخضر والبنية التحتية والاقتصاد الدائري».

وأكد معاليه أن هذا الحدث يبرز دور دولة الإمارات العربية المتحدة في التنمية المستدامة ووضع الحلول للقضايا البيئية والتغير المناخي، ويأتي تزامناً مع جهود كبيرة تقوم بها الدولة حالياً، محلياً وعالمياً، تتعلق بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2023 «عام الاستدامة»، تحت شعار «اليوم للغد»، واستضافة الدولة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، أكبر تجمع دولي في مجال العمل المناخي.

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