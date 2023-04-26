«نيابة دبي» تفوز بجائزة ستيفي عن مبادرة المسار الذكي للدعوى الجزائية

المصدر: (دبي - البيان)

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حصلت النيابة العامة بدبي على جائزة ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دورتها الرابعة للعام 2023، في فئة الابتكار في التقنيات وذلك عن مبادرة المسار الذكي للدعوى الجزائية، وتسلم الجائزة عن النيابة العامة باقر عبدالواحد مدير إدارة الاتصال المؤسسي.

ويهدف مشروع «المسار الذكي للدعوى الجزائية» إلى إدارة عملية سير الدعوى الجزائية إلكترونياً بالكامل بنسبة 100 %، بدءاً من لحظة تسجيل البلاغ في مراكز الشرطة ثم تحويل الملف إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات المختصة.

كما يأتي ضمن المبادرات القضائية المبتكرة التي تقوم على التقنيات الحديثة والتحول الرقمي الكامل لتسهم في سرعة تحريك الدعاوى الجزائية ورفع دقة التحقيق وتعزيز النظام القضائي وعدالته وتفعيل دوره في حفظ الحقوق والحريات.

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