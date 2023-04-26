49 ألف مكالمة تلقتها شرطة دبي في عطلة العيد

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف العقيد محمد عبدالله المهيري، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، عن أن شرطة دبي تلقت في عطلة عيد الفطر السعيد، التي امتدت من 21 وحتى 23 أبريل الجاري، 49 ألفاً و929 مكالمة هاتفية، منها 48 ألفاً و227 مكالمة برقم الطوارئ (999)، و1702 مكالمة بمركز الاتصال (901).

وبين العقيد محمد المهيري أن مركز الاتصال استقبل 382 رسالة عبر البريد الإلكتروني، و858 رسالة في خدمة «الدردشة» عبر الموقع الإلكتروني لشرطة دبي، إذ طرح المتعاملون العديد من الاستفسارات والاقتراحات على الموظفين المُختصين في مركز الاتصال، وأجابوا عنها بشكل فوري وبمهنية عالية.

حالات طارئة

وناشد العقيد محمد المهيري الجمهور عدم الاتصال بالرقم (999) إلا في الحالات الطارئة، والاتصال بالرقم (901) في الحالات غير الطارئة وفي حال الاستفسار عن الخدمات المقدمة من قبل شرطة دبي لأفراد المجتمع، والتي يقدمها ضباط وأفراد شرطة مؤهلون في الرد على المكالمات ومساعدة الجمهور وإسعادهم، مؤكداً أن مركز القيادة والسيطرة يتمتع بأهمية قصوى وطبيعة عمل حساسة، كونه المستجيب الأول للبلاغات الطارئة، ولذلك وجب التنويه بضرورة الاتصال فقط في الحالات الطارئة بالرقم 999.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز