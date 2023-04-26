«إرادة» أول مركز يعتمد دولياً لعلاج مرضى الإدمان في الإمارات

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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تمكن مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، من الحصول على الاعتماد الدولي «من هيئة اعتماد مرافق العلاج والتأهيل بالولايات المتحدة الأمريكية» (CARF) ليصبح بذلك أول مركز معتمد لعلاج ولتأهيل مرضى الإدمان في الإمارات، والثاني على مستوى الشرق الأوسط، ويمتد هذا الاعتماد لمدة ثلاث سنوات، وجرى من خلالها التأكد من استيفاء المركز بكافة معايير الجودة في الخدمات التي يقدمها والتي تجاوزت نحو 2000 معيار.

وأكد محمد فلكناز، رئيس مجلس إدارة مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، أن هذا الإنجاز الذي يعد واحداً من أهم الإنجازات في الآونة الأخيرة، بعد نجاح مشروع تطوير البرامج العلاجية في المركز، والتوسعة الجديدة للمركز، وتعيينات المختصين الإضافية التي أهلت المركز أيضاً للحصول على هذا الاعتماد.

معايير

وقال فلكناز: إن الحصول على اعتماد (CARF) يعتبر آلية للتأكد من استيفاء «مركز علاج وتأهيل الإدمان» بأعلى معايير الجودة المعتمدة من قبل المؤسسة الأمريكية، والتي ترتكز حول جودة البرامج العلاجية والخدمات المساندة والبنية التحتية التي يوفرها المركز، والتي تنعكس إيجاباً على مخرجات الخدمات المقدمة، ويعتبر هذا الاعتماد أعلى مستويات الاعتماد الخاصة بمراكز علاج وتأهيل مرضى الإدمان.

وأشار فلكناز إلى أن الاعتماد يؤكد جاهزية مركز إرادة لاستقبال المتقدمين للعلاج من مرض الإدمان بكل كفاءة وفعالية، وما هو إلا تحقيق للأهداف الاستراتيجية للمركز، وباستخدام أحدث الوسائل العلاجية والتأهيلية لمرضى الإدمان، حيث خضع المركز لفترة تقييم دامت على مدار 3 أيام من قبل المقيمين المعتمدين من المؤسسة الأمريكية.

رؤية

بدوره، أشار عبد الرزاق أميري، المدير التنفيذي للمركز إلى أن الحصول على اعتماد (CARF) سيسهم في تحقيق رؤية المركز الاستراتيجية ليكون أفضل مركز علاجي وتأهيلي على المستوى المحلي والإقليمي ولأول مرة ولمدة ثلاث سنوات متتالية يعتبر إنجازاً نوعياً ومتميزاً في هذا المجال، ويدل هذا على كفاءة ومهنية العاملين من الكادر الطبي المعالج وأخصائيين التأهيل والتمريض والإداريين.

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