حاكم أم القيوين ووليا عهد الفجيرة ورأس الخيمة يحضرون أفراح آل مكتوم

المصدر: دبي - البيان

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حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين حفل الاستقبال الذي أقيم، بمناسبة زفاف الشيخ مكتوم بن ماجد بن عبيد آل مكتوم نجل المغفور له الشيخ ماجد بن عبيد آل مكتوم على كريمة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.وهنأ صاحب السمو حاكم أم القيوين العروسين متمنياً لهما حياة سعيدة.

كما حضر سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أمس حفل الاستقبال، وهنأ سموه العروسين متمنياً لهما حياة زوجية سعيدة.

حضر حفل الاستقبال برفقة سموه، الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي نجل سمو ولي عهد الفجيرة.

من جانبه، حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة أمس حفل الاستقبال، وهنأ سموه العروسين متمنياً لهما حياة زوجية سعيدة هانئة مكللة بالنجاح والتوفيق.

وحضر برفقة سموه كل من الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، والشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي.

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