«آي سبيس» اليابانية تعلن فقدان الاتصال بمركبتها التي تحمل «المستكشف راشد»

المصدر: (دبي ــ البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال مركز محمد بن راشد للفضاء، إن شركة «آي سبيس» اليابانية، التي طورت مركبة الهبوط الفضائية «هاكوتو آر»، والتي تحمل على متنها المستكشف الإماراتي «راشد»، أعلنت أمس، عن فقدان الاتصال بمركبة الهبوط، حيث لم تتمكن من تأكيد هبوط «هاكوتو آر» على سطح القمر.

جاء ذلك في تغريدة للمركز على صفحته الرسمية في «تويتر». وأكد مركز محمد بن راشد للفضاء أن فريق «آي سبيس» سيستمر بدراسة الوضع، وسيقدم المستجدات عند انتهاء ذلك.

وكان من المقرر أن تقوم مركبة الهبوط اليابانية «هاكوتو آر» عند نحو الساعة 7:40 مساء أمس، بعدة مناورات للتحكم في المدار، من أجل الوصول إلى مدار دائري بطول 100 كيلومتر حول القمر، قبل بدء تسلسل الهبوط، باستخدام سلسلة من الأوامر المحددة سابقاً، لتأمين هبوط سلس للمستكشف راشد في المنطقة المحددة له على سطح القمر.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز