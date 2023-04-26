ولي عهد الفجيرة يحضر أفراح آل مكتوم

المصدر: وام

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حضر سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة اليوم حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المغفور له الشيخ ماجد بن عبيد آل مكتوم، بمناسبة زفاف الشيخ مكتوم بن ماجد بن عبيد آل مكتوم على كريمة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وهنأ سموه العروسين متمنياً لهما حياة زوجية سعيدة .

حضر حفل الاستقبال برفقة سموه؛ الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي والشيخ حمد بن محمد الشرقي نجل سمو ولي عهد الفجيرة.

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