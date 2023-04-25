تركيا تمنح "الفارس الشهم 2 " وسام الدولة للتضحية

المصدر: البيان

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منحت تركيا فريق عملية الفارس الشهم2 التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع "وسام الدولة للتضحية"، وذلك تكريماً لجهود الفريق في البحث والإنقاذ بعد زلزال 6 فبراير.

وأقيم حفل تكريم للفرق التي ساهمت في جهود البحث والإنقاذ بعد الزلزال القوي الذي ضرب تركيا يوم 6 فبراير بحضور الرئيس التركي رجب طيب أوردغان حيث منح فريق عملية الفارس الشهم2 في تركيا التي اطلقتها قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع بتوجيهات من القيادة الرشيدة "وسام الدولة للتضحية".

أقيم حفل تكريم للفرق التي ساهمت في جهود البحث والإنقاذ بعد الزلزال القوي الذي ضرب تركيا بحضور الرئيس التركي حيث منح فريق عملية #الفارس_الشهم2 في تركيا التي اطلقتها قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع بتوجيهات من القيادة الرشيدة "وسام الدولة للتضحية

pic.twitter.com/hdqUx5Urpq — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 25, 2023

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