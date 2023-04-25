"سليط" يرد على لغز "نجدية"

المصدر: البيان

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رد الشاعر "سليط" على أبيات الشاعرة "نجدية"، التي نشرتها "البيان"، أمس، والتي تضمنت لغزاً شعرياً، بقصيدة تضمنت إجابة اللغز، وهذا نصها:

يا مرحبا بالقصيدْ يحَلَيْ السَّهرَهْ

منْ مهرةٍ بالمعاني لفظها سامي

وأنا أعَسفْ المهارْ وعندي الخبرَهْ

وأنا أصيد المها ولي مخلب دامي

وإنتي وصفتي جمالك بس بالنظره

نقدر نصدق ونصدر عنك الأحكامي

ومن عاش بين الربع تراك مغتره

ما إنتي الوحيده ترا الزينات قدامي

وما هو ترى بالجمال لوحده العبره

مطلوب قبل الجمال آداب وأفهامي

وجمال الأرواح واللي يحفظ العشره

أهم عندي بجمال بس ف أجسامي

ولغزك ترى عندنا يالشاعره فسره

هذاك في القلب به الأضداد مادامي

يحب يكره ويجمع خيره وشره

عنده الخطام ويقودونه بالخطامي

وكانت الشاعرة نجدية قد ضمنت قصيدتها "إلى الفارس" لغزاً شعرياً، وهذا نص قصيدتها:

يا عاشِقْ الخيلْ آنا المهرَهْ الحرَّهْ

ومنْ أوَّلْ العمرْ وإنتِهْ فارسْ أحلامي

ما آني أدوِّرْ دراهمْ أوْ أبي شهرَهْ

آنا مقامي رفيعْ ومنزلي سامي

ماحَدْ يقدَرْ عليِّهْ صعبِةٍ مرَّهْ

ولي عينْ تسبي القلوبْ مصابها دامي

ولي خدودٍ نعامْ وردودْ محمَرَّهْ

وشعرٍ منْ الليلْ في طولٍ وإظلامي

وإذا البناتْ الجواهرْ قلْ أنا الدِّرَّهْ

ملكتْ عرشْ الجمالْ وفوقهْ أعلامي

ماهيْ مهايَطْ بهْ الحلواتْ محترَّهْ

هذي حقيقهْ وواقعْ ماهيْ أوهامي

وإنْ قمتْ أمشي تصيرْ الأرضْ مخضرَّهْ

والعطرْ يسري بإسمي سيدْ الآسامي

لي مِ الظبا عينْ تسقي اللي نظرْ خمرَهْ

وعنقٍ يخبِّركْ أنِّي إختْ الآرامي

وبسألكْ عنْ لي تخاووْ خيرهْ وشرَّهْ

وهوُ واحدٍ كنْ بهْ مِ الساعَهْ إنظامي

إذا عرَفتِهْ فأنا لكْ وإنتْ لكْ خبرَهْ

في حلْ الألغازْ وإنتهْ سيدْ لكرامي

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