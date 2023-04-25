تحويل قائد قارب النزهة المنقلب في الشارقة إلى النيابة العامة بسبب الإهمال

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، لـ«البيان»، أن قارب النزهة الذي انقلب وكان يقل 16 راكباً يعد مخالفاً نتيجة إهمال السائق، حيث كان من المفترض أن يقل 12 شخصاً فقط، إلا أنه خالف، وبدلاً من ذلك سمح لـ16 شخصاً بالركوب فيه، ما أدى إلى اختلاله وفقدانه التوازن، ومن ثم انقلب بالأشخاص، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص ووفاة أحدهم، وجميعهم من الجنسية الآسيوية، لافتاً إلى أنه تم تحويل قائد قارب النزهة إلى النيابة العامة بتهمة الإهمال.

وناشد القائد العام لشرطة الشارقة جميع قائدي قوارب النزهة بالالتزام باللوائح المنظمة لعملهم، وعدم ارتكاب مخالفة الحمولة الزائدة، الأمر الذي يعرضهم للمساءلة القانونية، إضافة إلى تعريض حياة الآخرين من مستخدمي تلك القوارب إلى الخطر.

تنسيق

وكانت الفرق المختصة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع قيادة مجموعة حرس السواحل «السرب الأول»، تعاملت مع قارب النزهة الذي يقل 16 شخصاً إثر انقلابه على أحد شواطئ المنطقة الشرقية الجمعة الماضي، وذلك بعد أن ورد بلاغ إلى غرفة العمليات بإدارة شرطة المنطقة الشرقية عند الـ3:40 يفيد بانقلاب قارب نزهة وسقوط من فيه في البحر، فتوجهت على الفور كل الفرق ذات الاختصاص، ومنها فرق الإنقاذ، والإسعاف الوطني، ودوريات الشرطة، وبالتنسيق والتعاون مع قيادة مجموعة حرس السواحل تم انتشال جميع ركاب القارب، فيما أصيب 4 أشخاص، بينهم طفل، نتيجة الحادثة، ونقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتوفي أحدهم، وهو من الجنسية الآسيوية ويبلغ من العمر 38 عاماً.

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