طرق دبي تطلق المنصة الرقمية لخدمة شهادات إخلاء طرف لكافة أعمال البنية التحتية

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي إطلاق المنصة الرقمية لخدمة شهادات إخلاء طرف لكافة أعمال البنية التحتية المنجزة في نطاق حرم الطريق، من خلال نظام شهادات عدم الممانعة الإلكتروني (ENOC System). وتم توفير المنصة الرقمية بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والمؤسسات الخدمية المعنية بإصدار شهادات الإنجاز النهائية للشركات العاملة في قطاع البنية التحتية بإمارة دبي، كشركات المقاولات والبناء والشركات الاستشارية.

وتسعى الهيئة من خلال أتمتة الخدمات إلى تعزيز ريادة إمارة دبي في التحول الرقمي وصدارتها ضمن قائمة أفضل المدن الذكية، عبر المزيد من الابتكار والتوسع في الشراكات الرقمية مع شركائها، وتحسين كفاءة تشغيل الخدمات الرقمية، وجعلها منصة أساسية لتقديم الخدمة للمتعاملين.

وتفصيلاً قالت ميثاء بن عدي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات بدبي:" تتيح الخدمة لكافة المقاولين والاستشاريين الذين أنجزوا أعمال البنية التحتية بما في ذلك مشاريع الطرق والمواصلات من التقدم للحصول على شهادة إخلاء طرف تفيد إنجازهم للأعمال وفقاً لشهادات عدم الممانعة الصادرة للتنفيذ، لتمكنهم من تحصيل كافة مستحقاتهم المالية المرتبطة بتنفيذ العمل، بما يسهم في اختصار وقت وجهد المتعاملين".

وأشارت بن عدي إلى أن سرعة إنجاز الخدمة رقمياً بلغت 30% مقارنة بالإجراء الروتيني السابق، مؤكدة أن معدل رضا المتعاملين شهد ارتفاعاً خلال الأشهر الأولى من إطلاق الخدمة بنسبة بلغت 91%.

وأضافت بن عدي: "تهدف أتمتة الخدمة إلى تسهيل تجربة وراحة المتعاملين من المقاولين والجهات الخدمية المرتبطة بقطاع البنية التحتية، خلال تقدمهم للحصول على شهادات إخلاء طرف انسجاماً مع المادة (14) من قرار المجلس التنفيذي رقم (54) لسنة 2021 بشأن تنظيم العمل في حرم الطريق، ونصت على ضرورة التزام كافة المقاولين بالحصول على شهادة إخلاء طرف فور الانتهاء من الأعمال، وبخلافه فإن المقاول سيتحمّل المسؤولية عن تأخره في الحصول على الشهادة المطلوبة وفقاً لما ورد في القرار المذكور".

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