"أمنية" تُسعد قلوب الأطفال في الشهر الفضيل

المصدر: وام

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أعلنت مؤسسة "تحقيق أمنية" نجاح حملتها الرمضانية "30 أمنية خلال 30 يوم"، في تحقيق أمنيات الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة في الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية" : يسعدنا أن يترك الشهر الفضيل بصمات الفرح والسعادة والتفاؤل في قلوب الأطفال المرضى مع عائلاتهم في جميع أنحاء الإمارات، في مستشفى أبو الريش ومستشفى مجدي يعقوب في مصر، إضافة إلى مركز الحسين للسرطان في العاصمة الأردنية، وذلك من خلال تحقيق أمنياتهم التي تنوّعت بين الحصول على أحدث الأجهزة الإلكترونية المتطوّرة، والسفر لأداء العمرة، وألعاب الحديقة المنزلية.

وتقدّم الزبيدي بالشكر والتقدير إلى جميع أفراد المجتمع، والشركات الحكومية والخاصة والمؤسسات على مُساهماتهم القيّمة والخيّرة التي أبرزت أسمى معاني حب الخير والعطاء التي نشرت عبقها الروحاني الرائع أملاً وتفاؤلاً داخل قلوب الأطفال المصابين بمُختلف الأمراض المُزمنة والمُستعصية مع عائلاتهم، وساعدتهم على مُعايشة أجواء فرحة العيد مع الجميع.

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