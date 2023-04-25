أطباء مستشفى راشد ينجحون في إنقاذ مريض تعرض لإصابة قاتلة

المصدر: دبي - عماد عبدالحميد

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نجح فريق أطباء جراحة الإصابات والحوادث في مستشفى راشد في التعامل مع حالة نادرة ومعقدة تعرض لها مريض من الجنسية الآسيوية، نتيجة لحادثة أدت إلى إصابته بقطع في الوريد الأجوف السفلي.

وأوضح الدكتور خالد العوضي، رئيس قسم الجراحة في مستشفى راشد أن المريض قدم إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من تهتك وقطع في الوريد الأجوف السفلي بنسبة 90%، وهو الوريد الرئيسي في الجسم الذي يقوم بحمل الدم الوريدي من الأحشاء والأطراف السفلية إلى القلب. تم تشكيل فريق متكامل من الجراحين من أطباء الجراحة العامة، وجراحة الشرايين والجراحة الصدرية في المستشفى بقيادة الدكتور يوسف حبيب العبودي استشاري الجراحة العامة وجراحة الإصابات والحوادث للتعامل مع الحالة وتقديم أفضل الوسائل العلاجية لإنقاذ المريض، حيث تمكن الفريق الطبي من إجراء عملية ربط ناجحة بشكل كامل للوريد الأجوف السفلي.

وأضاف العبودي أن الطريقة في العلاج طريقة جريئة وغير متعارف عليها نظراً لموقع الإصابة، وتحتاج إلى جراحين متمرسين من ذوي الخبرة لإجرائها. وتمكن الفريق الطبي بقيادته من إنقاذ حياة المريض بعد التدخل السريع من قبل أطباء الطوارئ، إلى جانب التشخيص الدقيق من قبل الطاقم الجراحي في المستشفى، إذ يحتاج هذا الإجراء إلى فهم عميق بعلم وظائف الجسم وخبرة في التعامل مع مضاعفات العملية الجراحية. وبعد إقامته في قسم العناية المركزة وعمل جلسات مكثفة من العلاج الطبيعي التأهيلي، تم تسريح المريض من المستشفى بصحة جيدة وهو قادر على ممارسة حياته بشكل طبيعي.

من جانبه قال الدكتور فهد باصليب، المدير التنفيذي لمستشفى راشد:" إن الخدمات والعلاجات عالية الجودة والمنقذة للحياة التي يقدمها مستشفى راشد للمرضى من جميع الحالات سيما الحرجة منها، دليل واضح على أن المستشفى يستثمر في استقطاب أفضل الكفاءات الطبية المتخصصة، ويسخر كافة السبل من أجل خدمة المرضى بالدرجة الأولى، تماشياً مع رسالة مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية وتعزيزاً لقيمتها الأساسية المريض أولاً".

وجدير بالذكر بأن قسم الطوارئ والحوادث في مستشفى راشد هو من بين أكبر أقسام الطوارئ في دبي والإمارات الشمالية، وبإمكانه استقبال 70 حالة طوارئ في وقت واحد، حيث تتوفر فيه كامل التجهيزات للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة

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