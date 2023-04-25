محمد بن زايد: الإمارات ستظل داعماً أساسياً للجهود العالمية لمواجهة الأمراض والأوبئة

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن الإمارات ستواصل سعيها إلى مساعدة المجتمعات المتضررة للتصدي للأمراض والأوبئة، ودعم المبادرات النوعية والحلول المبتكرة بالتعاون مع الشركاء للقضاء عليه. وجاء كلام سموه بمناسبة اليوم العالمي للملاريا الذي يصادف 25 أبريل.

وأوضح سموه أن دولة الإمارات ستظل داعماً أساسياً للجهود العالمية لمواجهة الأمراض والأوبئة.

وقال سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «بمناسبة اليوم العالمي للملاريا.. نؤكد مواصلة سعينا إلى مساعدة المجتمعات المتضررة للتصدي لهذا المرض، ودعم المبادرات النوعية والحلول المبتكرة بالتعاون مع الشركاء للقضاء عليه.. ستظل الإمارات داعماً أساسياً للجهود العالمية لمواجهة الأمراض والأوبئة.».

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