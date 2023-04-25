«ياس القابضة» تتبرع بـ 3 ملايين درهم لدعم برامج الهلال الأحمر

المصدر: (أبوظبي - وام )

ت + ت - الحجم الطبيعي

تبرعت مجموعة «ياس القابضة»؛ المجموعة الاستثمارية الرائدة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، بـ3 ملايين درهم لدعم برامج هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الإنسانية والتنموية، وذلك ضمن مبادرات المجموعة في مجال تعزيز المسؤولية المجتمعية التي تضطلع بها.

وقالت لو بينغ الرئيس التنفيذي لمجموعة ياس القابضة: إن المجموعة لا تتأخر في تلبية نداء الواجب الإنساني، والتجاوب مع مبادرات الهلال الأحمر الإنسانية إيماناً منها بالدور الذي تقوم به الهيئة في إغاثة المنكوبين ومساعدة الفئات الضعيفة والأسر المتعففة حول العالم.

وأضافت: تجسد هذه المبادرة التزام ياس القابضة بترسيخ أسس النمو وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة ظروف الحياة من خلال دعم وتمكين أكثر شرائح المجتمع ضعفاً.

وأعربت بينغ عن تقدير المجموعة لمبادرات الهيئة الحيوية واستجابتها الفورية لتداعيات الكوارث والأزمات، وتضامنها القوي مع الضحايا والمنكوبين ما جعلها رائدة ومتفردة في عملها، ومخلصة في أدائها على الساحة الإنسانية، وقالت: إن المجموعة تتطلع إلى المزيد من التعاون والتنسيق مع الهيئة في المجال الإنساني.

ومن جانبه أعرب راشد مبارك المنصوري نائب الأمين العام للشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، عن شكر وتقدير الهيئة لمجموعة «ياس القابضة» على دعمها ومساندتها لجهود الهيئة الإنسانية، مشيراً إلى أنها تعتبر من الشركاء والداعمين الأساسيين لبرامجها في الداخل والخارج.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز