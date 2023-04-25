سلطان القاسمي يعتمد 834 وظيفة في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة 834 وظيفة في إمارة الشارقة، تشمل 545 وظيفة، ضمن مشروع الإحلال في شرطة الشارقة، و30 وظيفة في مشروعات هيئة تنفيذ المبادرات في كلباء، و16 وظيفة في مشروعات هيئة تنفيذ المبادرات بالذيد، و22 وظيفة في مشروعات هيئة تنفيذ المبادرات بخورفكان، و10 وظائف في مشروعات هيئة تنفيذ المبادرات في دبا الحصن، و8 وظائف في مشروعات هيئة تنفيذ المبادرات في مدينة الشارقة، و50 وظيفة في جامعة كلباء، و50 وظيفة في جامعة الذيد، و25 وظيفة في مبنى مزرعة القمح، و18 وظيفة في مرعى مليحة، و30 وظيفة في مرعى النزهة بالمدام، و30 وظيفة في مرعى وشاح بالذيد.

إنتاج

كما وجه صاحب السمو حاكم الشارقة بدمج المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع قمح الشارقة «سبع سنابل» في مرحلة واحدة، تضم 26 محوراً على مساحة 1900 هكتار.

وأوضح الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، في مداخلته عبر برنامج «الخط المباشر»، الذي يبث من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، أن صاحب السمو حاكم الشارقة، وجه بالاستعجال في المشروع لإنتاج أكبر كمية من القمح،لتلبية احتياجات السوق، على أن يبدأ العمل به الموسم المقبل.

اعتماد

أيضاً اعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة مبلغ 100 مليون درهم للبدء في المرحلة الأولى لمشروع الحد من حرائق الأبراج والمباني السكنية والتجارية، والتي تشمل 40 برجاً في مدينة الشارقة.

وأوضح المهندس خليفة بن هده السويدي مدير الخدمات الفنية في بلدية مدينة الشارقة، في مداخلته عبر برنامج «الخط المباشر»، الذي يبث من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، أنه سيتم استبدال واجهات الألمنيوم القابلة للاحتراق في هذه الأبراج بأخرى مقامة لها.

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