تعزيز التعاون القضائي بين أبوظبي وفرنسا

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحثت دائرة القضاء في أبوظبي مع وفد من المدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا تعزيز التعاون وتبادل التجارب والمعارف والخبرات في المجالات العدلية، بما يسهم في دعم الأسس القضائية وترسيخ دعائم العدالة وسيادة القانون.

جاء ذلك خلال استقبال الدائرة للوفد في إطار التعاون القائم بين الدائرة والمدرسة القضائية الفرنسية.

ريادة

واطلع الوفد الزائر على اختصاصات محكمة مسائل الأسرة المدنية بدائرة القضاء في أبوظبي، وجهودها والتي تعتبر دليلاً قوياً على ريادة إمارة أبوظبي في التطوير والتحديث التشريعي في المنطقة العربية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز