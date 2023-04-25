«سعود الخيرية» تتلقى 10 ملايين درهم دعماً من «دبي الإسلامي»

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

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تلقت مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية دعماً مالياً بقيمة 10 ملايين درهم من بنك دبي الإسلامي من أموال الزكاة لدعم المشروعات والبرامج الخيرية والخدمات العلاجية والرعاية الصحية التي تنفذها المؤسسة داخل الدولة خلال العام الجاري لصرفها على المستحقين في مصارف الفريضة وفق الإجراءات المتبعة في المؤسسة.

وأشاد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء المؤسسة، بجهود بنك دبي الإسلامي الإنسانية ودوره الرائد تجاه أبناء المجتمع بفئاته كافة والتزامه بأداء فريضة الزكاة ودعم المجهود الخيري الذي تقوم به المؤسسة وحرصه على تعزيز التكافل والتعاضد بين أفراد المجتمع، لافتاً إلى أن البنك شريك استراتيجي للمؤسسة منذ سنوات طويلة، كما أن ذلك الدعم يأتي في إطار التعاون والتنسيق والشراكة المجتمعية بين القطاعين الاقتصادي والإنساني، مثمناً في الوقت ذاته دعم ورعاية البنك للمؤسسات الخيرية داخل الدولة.

تسخير

وقال الشيخ ماجد بن سعود إن المؤسسة تعمل على تقديم المساعدات للحالات الاقتصادية الضعيفة والأسر المحدودة الدخل وتسخير كل الإمكانات المساهمة في رسم البسمة والأمل لدى العديد من الأفراد وتوفير الحياة الكريمة لهم، لافتاً إلى أن المساعدات تشمل تسديد الرسوم الدراسية والجامعية لعدد كبير من الطلاب والطالبات في المراحل الدراسية المختلفة، إضافة إلى تسديد الإيجارات والمساعدات الطبية ودفع الفواتير وتوصيل خدمة الكهرباء والماء للمنازل الجديدة لذوي الدخل المحدود.

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