«ميلريم للروبوتات» من «إيدج» تفوز بـ«جائزة البلطيق»

المصدر: أبوظبي - البيان

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فازت «ميلريم للروبوتات» من «إيدج» الشركة الأوروبية الرائدة في مجال تطوير الروبوتات والأنظمة الذاتية، بجائزة «صفقة البلطيق للاندماج والاستحواذ للعام» في منتدى البلطيق للاندماج والاستحواذ والأسهم الخاصة 2023، الذي عقد في ريغا، عاصمة لاتفيا.

وشكل الاستحواذ على حصة الأغلبية في «ميلريم للروبوتات» من قبل «إيدج»، وهي إحدى مجموعات التكنولوجيا والدفاع المتقدمة الأسرع نمواً في العالم، أكبر استثمار أجنبي على الإطلاق في صناعة الدفاع المتنامية في إستونيا.

وتحتفي الجائزة، التي تسلمها كولدار فارسي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ميلريم للروبوتات، بالاستثمار الاستراتيجي والانتقال السلس للشركة إلى «إيدج»، في خطوة ستوفر تنمية اقتصادية كبيرة، وتسهم في تسريع النمو الدولي للشركة، وتعزيز التقنيات والحلول الرائدة في هذه الصناعة على نحو مستدام.

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