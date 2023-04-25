«كهرباء دبي» تبحث التعاون مع «الاتحاد للماء والكهرباء»

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي للاتحاد للماء والكهرباء، وذلك في إطار الزيارات المتبادلة التي تهدف إلى توطيد أواصر التعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية في الدولة. وهدف اللقاء إلى تعزيز التعاون بين الجهتين، بما في ذلك استراتيجيات تكامل مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة واستخدام التقنيات الحديثة لتعزيز كفاءة واستدامة شبكات الكهرباء والمياه في الدولة.

تحسين الكفاءة

وفي بداية الاجتماع، رحب معالي سعيد محمد الطاير، بالرئيس التنفيذي للاتحاد للماء والكهرباء، مؤكداً أهمية التعاون المستمر والتكامل بين الجانبين في قطاعات الطاقة والمياه وتحسين الكفاءة، انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز ريادة دولة الإمارات عالمياً في جميع المجالات.

وثمّن معالي سعيد محمد الطاير التعاون المستمر بين هيئة كهرباء ومياه دبي والاتحاد للماء والكهرباء، مشيراً إلى أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات في قطاعي الكهرباء والمياه في دولة الإمارات لتحقيق الأهداف الوطنية لأمن الطاقة واستدامتها وكفاءتها.

واستعرض معالي الطاير برامج وخطط ومشاريع الهيئة في مجالات الطاقة الهادفة إلى تعزيز موقعها التنافسي العالمي، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والاستدامة والاقتصاد الأخضر. ومن جانبه أشار المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي للاتحاد للماء والكهرباء خلال اللقاء، إلى دور الشركة في تحقيق الأمن المائي وتطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء في دولة الإمارات.

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