511 ألف زائر لحدائق وبرواز دبي خلال إجازة العيد

المصدر: دبي- وائل نعيم

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كشفت بلدية دبي أن عدد زوار الحدائق في دبي ومدينة الطفل ودبي سفاري بارك والحديقة القرآنية وبرواز دبي، بلغ أكثر من 511 ألفاً خلال فترة إجازة عيد الفطر.

وبحسب إحصائيات بلدية دبي توزع الزوار بواقع 20 ألفاً و539 زائراً لبرواز دبي، و29 ألفاً و914 زائراً للحديقة القرآنية، و4 آلاف و641 زائراً لمدينة الطفل، و203 آلاف و726 زائراً للحدائق الكبرى، و229 ألفاً و516 زائراً للحدائق السكنية والبحيرات، و22 ألفاً و979 زائراً لدبي سفاري بارك.

استعدادات

وكانت بلدية دبي عززت استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك في جميع قطاعات عمل ومرافق البلدية، بهدف ضمان تقديم خدمات لكافة أفراد المجتمع على أكمل وجه، من خلال إعداد الخطط واتباع الاستراتيجيات الفعالة في مختلف القطاعات، وحددت ساعات العمل في الحدائق الكبرى التابعة لها، خلال أيام عيد الفطر المبارك، وفي برواز دبي وفي مدينة الطفل التي شهدت عروضاً ترفيهية للأطفال، وخصصت البلدية ثلاث مرافق عامة وترفيهية في إمارة دبي احتضنت فعاليات وعروض ترفيهية حية خلال أيام عيد الفطر، شملت برواز دبي، ودبي سفاري بارك.

خطة

وفيما يخص نظافة المدينة، نفذت بلدية دبي خطة العمل الخاصة بنظافة المدينة خلال أيام عيد الفطر المبارك، من خلال تكثيف جهود الإشراف الميداني في تنفيذ أعمال النظافة لجميع المناطق، بما فيها الأسواق والقنوات المائية والشواطئ، بالإضافة إلى تأمين نظافة الطرق السريعة في الإمارة، من خلال تنظيم عمل ورديات العمل خلال أيام العيد، لضمان تحقيق الأهداف وتعزيز المظهر الجمالي للمدينة، وعززت بلدية دبي كافة أعمال النظافة العامة والخدمات المجتمعية المتعلقة بمجالات الإدارة المستدامة للنفايات خلال عطلة عيد الفطر السعيد، من خلال وضع البرامج وخطط العمل الفنية والميدانية، التي تكفل تقديم أعلى معايير الخدمات اللوجستية ونشر وسائل تخزين النفايات. كذلك كثّفت برامج نقل وتفريغ الحاويات، حرصاً على إدارة عمليات النفايات وتقديم خدمات بلدية متكاملة وفعّالة للجميع، للحفاظ على سلامة المدينة ونظافتها.

متابعة

كما نفذت فرق بلدية دبي عمليات تنظيف لجميع مصليات العيد في الإمارة، ووزعت 45 وسيلة تخزين نفايات وسلال مهملات إضافية بجانب المساجد وأماكن فعاليات العيد لتغطية الحالات الطارئة والمناطق الأكثر ازدحاماً. ووفرت البلدية قرابة 2250 عامل نظافة من بينهم 426 عاملاً يتبعون للقطاع الخاص، وأكثر من 250 موظفاً إشرافياً ورقابياً، و747 آلية ومركبة تنقسم إلى 307 سيارات ثقيلة، و214 سيارة خفيفة، و120 مركبة تأجير، إضافةً إلى 76 معدة ثقيلة ملحقة بقوارب للنظافة، و30 معدة خفيفة، والتي كانت جاهزة لتنفيذ البرامج الميدانية الروتينية وبرامج الدعم والطوارئ على مدار الساعة.

وخصّصت بلدية دبي فريقاً لمتابعة نظافة شواطئ إمارة دبي، يتكون من 73 عامل نظافة، يعملون على مدار الساعة بواقع 3 ورديات عمل لمتابعة نظافة ما مجموعه 22 كم من الشواطئ العامة، فضلاً عن فريق خاص لمتابعة نظافة خور دبي والقنوات المائية بأحدث المعدات والقوارب.

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