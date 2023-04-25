عبد الله المري يطّلع على الخطة التطويرية لمبادرة «لايف تبس»

المصدر: دبي - البيان

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اطّلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على الخطة التطويرية لمبادرة «لايف تبس» Live Tips التي يشرف عليها مجلس طلبة الجامعات والكليات في شرطة دبي، بهدف رفع الوعي لدى طلبة الجامعات في مختلف البرامج والتخصصات الدراسية في المواضيع الأمنية والشرطية والمجتمعية، واستثمار قدراتهم، وطاقاتهم، وإمكانياتهم لدعم وتطوير مختلف المشاريع والمبادرات الشرطية والأمنية، وذلك بحضور العميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد الدكتور إبراهيم بن سباع المري، رئيس مجلس الابتكار في شرطة دبي، والعقيد الدكتور منصور البلوشي، مدير إدارة البعثات والاستقطاب في الإدارة العامة للموارد البشرية، والنقيب الدكتور حامد عبد الله مراد، المُشرف العام لمجلس شرطة دبي لطلبة الكليات والجامعات، وعدد من الضباط.

وقدَّم العقيد الدكتور منصور البلوشي، شرحاً عن الخطة التطويرية، التي تضمنت 4 محاور رئيسية، وهي لايف تبس التفاعلي، ولايف تبس بودكاست، ولايف تبس المرئي، ولايف تبس الموظفين.

وأضح العقيد الدكتور البلوشي أن المبادرة ستشمل شراكات ريادية مع مؤسسات إعلامية ريادية، وصناع محتوى مؤثرين، ومؤسسات تعليمية عالمية، والمجالس الشبابية والطلابية، إضافة إلى دعوة متحدثين ذوي تأثير محلي وعالمين، ومتحدثين من شرطة دبي ومن الفئات الشبابية.

وقال العقيد الدكتور منصور البلوشي إن عدد المشاهدين لمنصة «لايف تبس» منذ إطلاقها في العام 2020 بلغ 462 ألفاً من 54 جنسية، وبلغ عدد المستفيدين منها 45 ألف مستفيد من طلبة الكليات والجامعات وموظفي شرطة دبي ومختلف الجهات، منهم 32 ألفاً من طلبة الكليات والجامعات، و6 آلاف من موظفي شرطة دبي، و4 آلاف من طلبة المدارس، و3 آلاف من الجمهور الخارجي.

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