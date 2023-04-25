شرطة دبي و«مجالس الأحياء» تطلقان مبادرة «لقاء النواخذة»

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز شرطة الموانئ، بالتعاون مع مجالس أحياء دبي، مبادرة «لقاء النواخذة»، الهادفة إلى تعزيز التواصل مع هذه الفئة، إلى جانب الصيادين وأهالي المناطق السكنية، والشركاء الاستراتيجيين المعنيين بالقطاع البحري، ومسؤولي الأندية الخاصة والحكومية في الإمارة، وذلك بمجلس أم سقيم.

وأكد العقيد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، أن هذه المبادرة، تأتي انطلاقاً من حرص المركز، بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة سعادة اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، على رصد نتائج المبادرات والخدمات التي يقدمها مركز شرطة الموانئ إلى الجمهور، خاصة الذين يعملون في القطاع البحري من الصيادين والنواخذة ومرتادي البحار، والتأكد من إلمامهم بقنوات الاتصال مع شرطة دبي حال وجود استفسارات ومقترحات أو حالات طارئة.

وأضاف العقيد السويدي: «يُعقد اللقاء بحضور الشركاء الاستراتيجيين المعنيين في القطاع البحري، نظراً لعملنا جميعاً تحت منظومة أمنية خدمية متكاملة، نحرص من خلالها على تقديم أفضل الخدمات وفق أعلى المعايير إلى الجمهور وأهالي المناطق السكنية، بما يضمن سرعة ودقة الاستجابة».

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