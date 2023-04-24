«مسبار الأمل» يكشف عن ملاحظات وبيانات جديدة لقمر «ديموس»

المصدر: البيان

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كشف مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» عن مجموعة من الصور الفريدة من نوعها لقمر المريخ «ديموس»، والتي تم التقاطها في 10 مارس 2023، خلال سلسلة من التحليقات القريبة.

وبدأ «مسبار الأمل»، تنفيذ سلسلة متكررة من التحليقات القريبة من قمر المريخ «ديموس» منذ بداية عام 2023، حيث اُستخدمت كاميرا الاستكشاف الرقمية (EXI) لجمع العديد من الصور خلال مروره على القمر؛ مما ساهم في الحصول على بيانات عالية الجودة تضاف إلى الملاحظات المحدودة التي حصلت عليها المركبات الفضائية الأخرى على مدار الخمسين عامًا الماضية. وفي 10 مارس 2023، حلق مسبار الأمل على بعد حوالي 100 كيلومتر من «ديموس»، حيث التقطت كاميرا الاستكشاف الرقمية (EXI) الصور خلال التحليق القريب من القمر. وخلال أحد التحليقات القريبة، ظهر كوكب المريخ في مجال الرؤية لـ«مسبار الأمل»، ليظهر الكوكب الأحمر وقمر ديموس معاً في صورة متفردة.

في 10 مارس 2023، حصلت كاميرا الاستكشاف الرقمية EXI على 27 صورة لـ«ديموس» خلال 25 دقيقة من هذا التحليق القريب، حيث أن معظم الملاحظات التي تم رصدها من قبل المهمات الاستكشافية السابقة كانت باستخدام الطول الموجي باللون الأحمر بما يعادل حوالي 635 نانومتر، بينما تضمن التسلسل الذي تم رصده من قبل مسبار الأمل على بيانات باستخدام أطوال موجية مختلفة مثل 546 و437 و320 و260 نانومتر ليكون لدينا ملاحظات متكاملة بأطوال موجية متعددة لديموس ولنستطيع إنتاج صورة ملونة للمريخ عندما يمر في مجال الرؤية. وتم معايرة هذه الصور وإزالة العيوب وضبط مستوى التباين والسطوع لتحسين رؤية سطح «ديموس» والمريخ.

وحصل «مسبار الأمل»، عندما كان كل من المريخ وديموس في مجال الرؤية، على مجموعات من الصور ذات التعريضات الضوئية القصيرة للسطح المُضاء نسبيًا للكوكب الأحمر (حوالي 18٪ عاكس في المتوسط) متبوعًا بالتعرض الضوئي الطويل لـ«ديموس» الأكثر ظلاماً (حوالي 7٪ عاكس في المتوسط)، مما ساهم في إنشاء صورة مركبة تعرض كلا من المريخ وديموس بشكل واضح. تجمع الصورة المعروضة هنا من كاميرا الاستكشاف الرقمية EXI بين صورة f635 (قناة حمراء) وصورة f437 (قناة زرقاء)؛ حيث مُزجت الصورتين لتشكيل «قناة خضراء»، مما أدى إلى تكوين صورة ملونة للمريخ. وتم كذلك استخدام الصورة f437 لديموس وإضافتها في الصورة الملونة للمريخ في موضعه الصحيح، والذي وفّر لنا منظر مذهل للمريخ وأصغر قمر طبيعي له، قد تصادفه أطقم رواد الفضاء المستقبليين أثناء المهمات إلى الكوكب الأحمر.

يمتلك كوكب المريخ، قمرين هما «فوبوس» و«ديموس»، وكلاهما أقمار صغيرة غير منتظمة الشكل؛ حيث يدور «ديموس» حول المريخ كل 30 ساعة، على مدى حوالي 23500 كم فوق المريخ، ويبلغ حجم حوالي 15 × 12 × 11 كم (حوالي نصف حجم فوبوس). وبالنظر إلى الندرة النسبية لتحليق المركبات الفضائية بالقرب من الأقمار المريخية، فإن الملاحظات الجديدة لمسبار الأمل تقدم فرصة للحصول على معلومات جديدة حول طبيعة القمر.

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