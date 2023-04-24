«مسبار الأمل» يكشف صوراً ثلاثية الأبعاد لقمر المريخ «ديموس»

المصدر: البيان

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كشف مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» عن مجموعة من الصور والملاحظات الأولى الفريدة من نوعها لقمر المريخ «ديموس»؛ وذلك خلال عدد من التحليقات القريبة.

وبدأ «مسبار الأمل»، تنفيذ سلسلة متكررة من التحليقات القريبة من قمر المريخ الخارجي «ديموس» منذ بداية عام 2023، حيث اُستخدمت كاميرا الاستكشاف الرقمية (EXI) لجمع العديد من الصور خلال كل مرور بالقمر؛ مما ساهم في الحصول على بيانات عالية الجودة تضاف إلى الملاحظات المحدودة التي حصلت عليها المركبات الفضائية الأخرى على مدار الخمسين عامًا الماضية.

وفي 10 مارس 2023، حلق مسبار الأمل على بعد حوالي 100 كيلومتر من «ديموس»، حيث التقطت كاميرا الاستكشاف الرقمية (EXI) الصور خلال التحليق القريب من القمر، مما أتاح الحصول على سلسلة من الصور المتباعدة وإنشاء صور ثلاثية الأبعاد للقمر.

لكوكب المريخ قمران هما «فوبوس» و«ديموس»، وكلاهما أقمار صغيرة غير منتظمة الشكل. ويدور «ديموس» الذي يبلغ حجمه حوالي 15 × 12 × 11 كم (حوالي نصف حجم فوبوس)، حول المريخ كل 30 ساعة على بعد 23500 كم فوق سطح المريخ تقريباً. وتقدم الملاحظات الجديدة لـ«مسبار الأمل» فرصة كبيرة للحصول على نظريات جديدة حول طبيعة القمر، خاصة أنه لم تقدم أي مهمة أخرى بيانات بالدقة العالية التي يقدمها مسبار الأمل وذلك نظراً لقلّة تحليق المركبات الفضائية بالقرب من الأقمار المريخية.

في 10 مارس 2023، حصلت كاميرا الاستكشاف الرقمية EXI، على 27 صورة لـ«ديموس» على مدار 25 دقيقة بفضل التحليق القريب من القمر؛ حيث تم إزالة العديد من العيوب التي يسببها نظام الكاميرا، وضبط مستوى التباين والسطوع لتحسين الرؤية الكلية لسطح «ديموس».

وخلال المرور الأقرب للمسبار بالقمر «ديموس»، تم دمج الصور التي حصل عليها «مسبار الأمل» في غضون أقل من 10 ثوانٍ لتكوين صور ثلاثية الأبعاد. ويوضح المثال الأول، صورة ثلاثية الأبعاد على شكل «مجسم» وهذا النوع من الصور يتطلب استخدام نظارات ثلاثية الأبعاد (تتوفر بشكل شائع للشراء من عبر الإنترنت والمتاحف والمنشآت الفلكية وغيرها)، أما المثال الثاني يشكل صورة ثلاثية الأبعاد يمكن رؤيتها بالعين المجردة، ويتطلب هذا النوع من الصور ثلاثية الأبعاد النظر بعينيك عبر بعضهما البعض بشكل متقاطع على الصور اليسرى/ اليمنى، ويمكن أن يكون التأثير الثلاثي الأبعاد باستخدام هذه التقنية أكثر وضوحًا من العرض بالنظارات ثلاثية الأبعاد.

كما يعرف القمر «ديموس» بشكله غير المنتظم، الذي يقع في المنطقة القطبية الجنوبية؛ ويعود ذلك على الأرجح إلى اصطدام قديم مع كويكب صغير، وخلال التحليقات المستقبلية لـ«مسبار الأمل» بالقرب من «ديموس»، من المتوقع توافر مشاهد أكثر ثلاثية الأبعاد لهذا القمر المريخي.

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