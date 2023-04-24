«مسبار الأمل» يقدّم صوراً مترادفة لقمر المريخ «ديموس»

المصدر: البيان

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كشف مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» عن مجموعة من الصور الفريدة من نوعها لقمر المريخ «ديموس»، تتضمن عدداً من الصور المتحركة له، والتي اُلتقطت في 10 مارس 2023 خلال سلسلة من المناورات القريبة.

وبدأ «مسبار الأمل»، تنفيذ سلسلة متكررة من المناورات القريبة من قمر المريخ الخارجي «ديموس» منذ بداية عام 2023، حيث اُستخدمت كاميرا الاستكشاف الرقمية (EXI) لجمع العديد من الصور خلال المرور بجانب القمر مما ساهم في الحصول على بيانات عالية الجودة تضاف إلى الملاحظات التي حصلت عليها المركبات الفضائية الأخرى على مدار الخمسين عامًا الماضية.

وفي 10 مارس 2023، حلق مسبار الأمل على بعد حوالي 100 كيلومتر من «ديموس»، حيث التقطت كاميرا الاستكشاف الرقمية (EXI) الصور، واُستخدمت في إنشاء رسوم متحركة بفواصل زمنية لما رصده المسبار وهو يقترب من القمر «ديموس» ضمن مجال كوكب المريخ.

في 10 مارس 2023، حصلت كاميرا الاستكشاف الرقمية EXI على 27 صورة لـ«ديموس» على مدار 25 دقيقة من هذا التحليق القريب، وحيث أن معظم الملاحظات التي تم رصدها من قبل المهمات الاستكشافية الأخرى كانت باستخدام الطول الموجي باللون الأحمر بما يعادل حوالي 635 نانومتر، بينما التسلسل تضمن بيانات باستخدام أطوال موجية مختلفة مثل 546 و437 و320 و260 نانومتر مما ساهم في الحصول على ملاحظات متكاملة بأطوال موجية متعددة لديموس ولإنتاج صورة ملونة للمريخ عندما يمر في مجال الرؤية؛ وتم إزالة العيوب التي يسببها نظام الكاميرا وضبط مستوى التباين والسطوع لتحسين الرؤية الكلية لسطح «ديموس» وكوكب المريخ.

واستخدم الرسم المتحرك جميع المرشحات الضوئية المتاحة باستثناء f260 (نظرًا للدقة المنخفضة لتلك القناة في هذه المجموعة من الملاحظات)؛ حيث تم محاذاة الصور يدويًا لإعطاء رؤية ثابتة خلال مواجهة القمر، بالإضافة إلى وضع تصنيف لكل إطار بالوقت والطول الموجي والمسافة بين مسبار الأمل وديموس. وخلال تواجد المريخ وديموس في مجال الرؤية، التقط المسبار مجموعة من الصور ذات التعريض الضوئي القصيرة لسطح المريخ المضاء نسبياً بحوالي 18٪ من الانعكاسية في المتوسط تليها إضاءة أطول لديموس الأكثر ظلامًا بحوالي 7٪ من الانعكاسية في المتوسط)، ما ساهم في إنشاء صورة مركبة تعرض كلاً من المريخ وديموس بشكل واضح.

ولوحظت تفاصيل أخرى، أن الوقت اللازم للتعريض الضوئي f320 لكل صورة من المريخ وديموس في أقرب مسافة بين المسبار وديموس تسبب في ضبابية المريخ في هذا الإطار. ويظهر الرسم المتحرك بالتسارع الزمني أن سطح ديموس رمادي نسبيًا- يبدو هكذا في جميع صورة الكاميرا الاستكشاف الرقمية EXI بأطوالها الموجية المختلفة.

وتم مقارنة ذلك بالاختلافات الواضحة في مظهر المريخ من خلال نفس الصور.

ويتميز شكل ديموس غير المنتظم أيضًا والذي يظهر بشكل مرتفع في المنطقة القطبية الجنوبية، ويعود ذلك على الأرجح إلى اصطدامه بكويكب صغير في الماضي.

واستخدم في الرسوم المتحركة الثانية عدسات الطول الموجي المرئية لكاميرا الاستكشاف الرقمية EXI f635, f546, f437)). وبالنسبة للصور التي تشمل كلا من المريخ وديموس، تم إخفاء المريخ للتركيز على مظهر ديموس خلال اللقطة، حيث تظهر لنا معالم مثل الحفر والتلال داخل وخارج مجال الرؤية خلال مرور مسبار الأمل.

ويمتلك كوكب المريخ، قمرين هما «فوبوس» و«ديموس»، وكلاهما أقمار صغيرة غير منتظمة الشكل؛ حيث يدور «ديموس» حول المريخ كل 30 ساعة، على مدى حوالي 23500 كم فوق المريخ، ويبلغ حجمه حوالي 15 × 12 × 11 كم (حوالي نصف حجم فوبوس). وبالنظر إلى الندرة النسبية لتحليق المركبات الفضائية بالقرب من الأقمار المريخية، فإن الملاحظات الجديدة لمسبار الأمل تقدم فرصة للحصول على معلومات جديدة حول طبيعة القمر.

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