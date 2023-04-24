محمد بن راشد: مسبار الأمل يلتقط أوضح صورة حصل عليها البشر لقمر المريخ

المصدر: البيان

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أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن سابقة عالمية جديدة، باقتراب مسبار الأمل لمسافة 100كم من القمر "ديموس"، والتقاطه أوضح صورة حصل عليها البشر لهذا القمر.

وقال سموه، "في سابقة عالمية جديدة… مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" يقترب لمسافة 100 كم من القمر التابع للمريخ "ديموس".. ويلتقط أوضح صورة حصل عليها البشر لهذا القمر …

وأضاف سموه، "تخبرنا النظريات بأن هذا القمر هو كويكب خارجي تم التقاطه ضمن مدار المريخ .. ويدحض مسبار الأمل هذه النظرية ليثبت عبر أجهزته وفريق عمله بأن هذا القمر في الأغلب كان جزءا من كوكب المريخ وقد انفصل عنه قبل ملايين السنين .. تماماً مثل قمر الأرض .. الذي كان جزءاً منها وانفصل عنها".

وتابع سموه، "فخورون بعلمائنا الشباب .. فخورون بعلومنا .. فخورون بمساهمتنا في مسيرة المعرفة البشرية".

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