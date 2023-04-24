الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً وغائماً على بعض المناطق الغربية والجنوبية والشرقية مع فرصة سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة.

والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً مع السحب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:18، والمد الثاني عند الساعة 03:53، والجزر الأول عند الساعة 10:30، والجزر الثاني عند الساعة 21:22.

وبحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:40، والجزر الأول عند الساعة 19:21، والجزر الثاني عند الساعة 07:17.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 36 24 60 25

دبي 35 24 65 25

الشارقة 34 22 65 25

عجمان 33 23 70 25

أم القيوين 32 20 70 20

رأس الخيمة 35 19 70 20

الفجيرة 29 25 80 30

العـين 38 24 55 20

ليوا 39 21 65 20

الرويس 37 22 75 25

السلع 39 23 75 20

دلـمـا 36 24 80 25

طنب الكبرى 28 24 85 30

طنب الصغرى 28 24 85 30

أبو موسى 28 24 85 30.

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