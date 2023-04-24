عبدالله بن زايد يثمن دور السعودية في إجلاء رعايا الإمارات من السودان

المصدر: وام

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ثمن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية دور المملكة العربية السعودية الشقيقة في عملية إجلاء رعايا دولة الإمارات والعديد من دول العالم الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة.

وشكر سموه صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله على المساعدة في إجلاء مواطني الدولة من السودان، مشيدا بالجهود البارزة التي تقوم بها الرياض في تنفيذ عمليات الإجلاء بالتعاون مع مختلف الدول.

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