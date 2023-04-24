حاكم الشارقة يوجه بدمج المرحلتين الثانية والثالثة من «سبع سنابل»

المصدر: وام

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وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بدمج المرحلتين الثانية الثالثة من مشروع قمح الشارقة "سبع سنابل" في مرحلة واحدة تضم 26 محوراً على مساحة 1900 هكتار.

وأوضح سعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة أن صاحب السمو حاكم الشارقة وجه بالاستعجال في المشروع لإنتاج أكبر كمية من القمح لتلبية احتياجات السوق على أن يبدأ العمل به الموسم المقبل.

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